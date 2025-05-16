Замспецпосланника Ортэгус: Белый дом признал провал стратегии по истощению России

Заместитель спецпосланника указала на стремление Белого дома скорректировать дипломатический курс США, который, по ее словам, на протяжении многих лет был неэффективным. Она подчеркнула, что этот процесс представляет собой серьезный вызов. По ее мнению, если конфликт продолжится, ни одна из сторон не сможет извлечь выгоду из сложившейся ситуации.