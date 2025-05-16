Стратегия по истощению России, которой придерживался Белый дом, не работает. Об этом в пятницу, 16 мая, заявила заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Ортэгус отметила, что предыдущая администрация США, возглавляемая президентом Джо Байденом, предпринимала попытки вести подобную игру, несмотря на то, что, по ее словам, ни одному лидеру в истории не удавалось добиться успеха в этом.
Заместитель спецпосланника указала на стремление Белого дома скорректировать дипломатический курс США, который, по ее словам, на протяжении многих лет был неэффективным. Она подчеркнула, что этот процесс представляет собой серьезный вызов. По ее мнению, если конфликт продолжится, ни одна из сторон не сможет извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
— Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами, — призналась Морган Ортэгус в разговоре с Fox News.
Переговоры делегаций России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Владимир Мединский заявил, что настроение российской делегации после разговоров с представителями Украины хорошее.
Британская газета The Times сообщила, что российско-украинские переговоры прошли «лучше, чем ожидалось». Авторы материала отметили способность сторон вести прямой диалог без посредников.