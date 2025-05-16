ЦИК Молдовы получила современное оборудование для голосования

Это не просто передача оборудования, но и подтверждение нашей общей приверженности принципам демократии и уважения права каждого гражданина участвовать в избирательном процессе. Мы заверяем вас, что будем использовать это оборудование с максимальной ответственностью и эффективностью для организации честного и заслуживающего доверия избирательного процесса.