ЦИК Молдовы получила современное оборудование для голосования

Как заявили в ведомстве, оборудование, переданное ЦИК Программой развития ООН (ПРООН) и закупленное правительствами Норвегии, Швеции, Канады и Дании, может быть использовано уже этой осенью на парламентских выборах.
Общая стоимость оборудования превышает 200 тысяч долларов США, большая часть этих средств пошла на закупку сканеров паспортов и удостоверений личности, с помощью которых на избирательных участках будет сокращено время проверки, уточнили в ЦИК.
Также ведомство получило 10 тысяч печатей для голосования и сменных носителей чернил к ним, 100 тысяч приборов для опечатывания, 700 урн для голосования с дополнительными крышками, две тысячи кабин для голосования для людей с особыми потребностями и 1200 мобильных избирательных урн.
Это не просто передача оборудования, но и подтверждение нашей общей приверженности принципам демократии и уважения права каждого гражданина участвовать в избирательном процессе. Мы заверяем вас, что будем использовать это оборудование с максимальной ответственностью и эффективностью для организации честного и заслуживающего доверия избирательного процесса.
Центризбирком Молдовы также сообщил, что при поддержке ПРООН, а также правительств Норвегии, Швеции, Канады и Дании в дальнейшем будет улучшена государственная информационная система «Выборы». Также будут проводиться обучающие кампании для избирателей, призывающие голосовать осознанно и сообщать о незаконных действиях.
Парламентские выборы в Республике Молдова пройдут 28 сентября текущего года.