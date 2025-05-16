Кто представляет Россию и Украину на прямых переговорах

До этого российские и украинские переговорщики общались в 2022 году: трижды — в Белоруссии и один раз — в Турции. Во всех случаях делегацию РФ возглавлял Мединский, кроме него во всех встречах участвовал Фомин. Среди украинских представителей чаще всех на переговорах появлялся Умеров — еще в качестве депутата Верховной рады он присутствовал на двух раундах в Белоруссии и на встрече 29 марта 2022-го в Стамбуле.