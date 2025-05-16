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CNN: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Турецкий чиновник отметил, что встреча делегаций Киева и Москвы прошла «положительнее, чем ожидалось».

Переговоры России и Украины в Турции прошли лучше, чем ожидалось, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

«Прошло положительнее, чем ожидалось», — сказал он, добавив, что стороны не использовали обвинительные формулировки.

Встреча состоялась в Стамбуле 16 мая. Переговоры длились чуть меньше двух часов и завершились в 15:20 мск.

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече.

В Британии переговоры в Стамбуле назвали «символичной победой Путина».