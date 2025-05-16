CNN: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Переговоры России и Украины в Турции прошли лучше, чем ожидалось, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
«Прошло положительнее, чем ожидалось», — сказал он, добавив, что стороны не использовали обвинительные формулировки.
Встреча состоялась в Стамбуле 16 мая. Переговоры длились чуть меньше двух часов и завершились в 15:20 мск.
По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече.
В Британии переговоры в Стамбуле назвали «символичной победой Путина».