Писториус: временное прекращение огня на Украине не гарантирует устойчивого мира

Прямые переговоры России и Украины состоялись сегодня в Стамбуле. Президенты стран не приняли в них участие. С российской стороны делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а с украинской — министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась меньше двух часов. Делегации не договорились о перемирии, однако в результате страны произведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000».