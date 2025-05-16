США начнут обсуждение вывода своих войск из Европы до конца года

США обсудят со странами НАТО вывод американских войск из Европы до конца 2025 года. Консультации между Вашингтоном и странами блока начнутся после саммита в Гааге в июне. Об этом заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер. Его слова передает Reuters.
Уитакер подчеркнул, что на данный момент США не приняли окончательного решения по выводу американских войск из Европы. Однако пока все идет именно к такому исходу. Поэтому после саммита в Гааге Вашингтон начнет соответствующий процесс. Он будет проходит в структуре НАТО.
«Конечно, после саммита (В Гааге — прим.ред.), позднее в этом году, мы начнем это обсуждать. Все наши союзники готовы к этому», — сказал Уитакер.
Он также добавил, что, несмотря на вывод американских войск из Европы, США не собираются полностью выходить из НАТО. Штаты останутся «великим союзником» для других стран-членов Североатлантического альянса.
Тем временем Вашингтон продолжает требовать от НАТО увеличить расходы на оборону. При этом американский госсекретарь Марко Рубио недавно подчеркнул, что желание США будет выполняться долго. Предположительно, на реализацию соответствующих планов Североатлантический альянс потратит порядка десяти лет.