США начнут обсуждение вывода своих войск из Европы до конца года

Уитакер подчеркнул, что на данный момент США не приняли окончательного решения по выводу американских войск из Европы. Однако пока все идет именно к такому исходу. Поэтому после саммита в Гааге Вашингтон начнет соответствующий процесс. Он будет проходит в структуре НАТО.