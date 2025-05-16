Прокурор МУС Хан ушел в отпуск из-за расследования о домогательствах

Сам юрист отверг обвинения в неправомерных действиях сексуального характера, о которых было сообщено руководящему органу суда в октябре 2024 года. По данным Washington Post, на домогательства пожаловалась подчиненная Хана: она заявила о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах», которые якобы продолжались примерно год и происходили в здании прокуратуры и в доме, где прокурор жил со своей женой, а также во время рабочих поездок. Хана также подозревают в оказании давления на предполагаемую жертву, чтобы она не подавала на него жалобу.