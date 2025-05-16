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Польский премьер предрек очень трудные дни после разговора с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек, что всех союзников Киева ждут очень тяжелые дни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек, что всех союзников Киева ждут очень тяжелые дни. Об этом сообщает издание RMF24.

Такой вывод польский премьер сделал после разговора с президентом США Дональдом Трампом, речь шла об итогах встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Условия, выдвинутые Москвой, политик назвал неприемлемыми не только для Украины, но и для всех, кто ее поддерживает. Главной задачей, по словам Туска, станет сохранение европейского и американского единства по этому вопросу.

Ранее The Wall Street Journal написало, что Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.