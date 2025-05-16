Премьер Польши Туск предрек тяжелые дни после переговоров России и Украины

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Запад ждут тяжелые дни из-за того, что Россия выдвинула Украине неприемлемые условия на стамбульских переговорах. Об этом в пятницу, 16 мая, пишет издание Do Rzeczy.
Премьер-министр Польши отметил, что Европейский союз и Соединенные Штаты продолжат совместные усилия, направленные на достижение мира на Украине. Он подчеркнул, что сохранение полного единства между европейскими странами и США остается ключевой задачей.
— Российская сторона снова озвучила абсолютно неприемлемые условия не только для Украины, но и всех нас. Позицию Москвы трудно назвать конструктивной. Нас ждут, наверное, очень тяжелые дни, — цитирует Туска Do Rzeczy.
По сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула украинской делегации «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. В материале уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.
Тем не менее, британская газета The Times сообщила, что российско-украинские переговоры прошли «лучше, чем ожидалось». Авторы материала отметили способность сторон вести прямой диалог без посредников.