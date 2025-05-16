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На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров России и Украины

Поворотным моментом для конфликта на Украине может стать встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может.

Поворотным моментом для конфликта на Украине может стать встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может. Об этом пишет газета L'AntiDiplomatico.

В публикации издания отмечается, что большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским, которая может стать поворотным моментом в случае проведения.

Также газета назвала «ощутимым результатом» нового этапа диалога достигнутую договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев надеется на встречу Путина и Зеленского в ближайшее время.