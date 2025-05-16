Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро — это максимум с конца 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц — до 464,9 млн евро. Больше последний раз было в декабре 2022 года (476,3 млн евро).
В результате Франция осталась основным покупателем газа из России. Второе место заняла Венгрия, чей импорт за месяц снизился на 6,1% и составил 248 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая за март нарастила покупки в 1,7 раза — до 141 млн евро. Увеличили импорт и Нидерланды — на 16%, до 131 млн евро.
В то же время закупки Бельгии сократились на 58% и составили 92 миллиона евро, Греции — на 70%, до 67 млн евро. Другие страны приобрели газа на 25 миллионов евро.
Впервые с 2008 года Италия не сообщила о прямых закупках газа у России. -0-