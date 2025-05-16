DFP: экс-посол США Бринк ушла в отставку из-за давления Трампа на Украину

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что ушла в отставку из-за давления президента США Дональда Трампа на Киев.
«К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на Украину…» — написала она в колонке для издания Detroit Free Press, подчеркнув, что больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом покинуть пост.
Об уходе Бринк в отставку стало известно 10 апреля.
Как писало издание Financial Times, причиной ее ухода стало усиление давления со стороны команды Трампа. Сообщалось также, что в последнее время у Бринк испортились отношения с Владимиром Зеленским.