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DFP: экс-посол США Бринк ушла в отставку из-за давления Трампа на Украину

Бриджит Бринк заявила, что уволилась из-за давления президента США на Киев.

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что ушла в отставку из-за давления президента США Дональда Трампа на Киев.

«К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на Украину…» — написала она в колонке для издания Detroit Free Press, подчеркнув, что больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом покинуть пост.

Об уходе Бринк в отставку стало известно 10 апреля.

Как писало издание Financial Times, причиной ее ухода стало усиление давления со стороны команды Трампа. Сообщалось также, что в последнее время у Бринк испортились отношения с Владимиром Зеленским.