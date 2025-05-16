«Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима», — сказала Захарова.