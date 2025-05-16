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Захарова: население ЕС загоняют в цифровой информационный концлагерь

Захарова подчеркнула, что сегодня цензура присутствует в большинстве стран Европы.

Источник: Комсомольская правда

Власти стран Европейского союза намеренно загоняют собственное население в цифровой информационный концлагерь. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат согласилась, что на данный момент в европейских СМИ присутствует цензура в отношении российских спикеров. И это, по ее словам, наглядно демонстрирует, как лидеры ЕС нарушают права собственных граждан. Они осознанно не позволяют людям знать больше, чем хотят власти.

«Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ высказалась о действиях Европы в контексте конфликта на Украине. Она подчеркнула, что ЕС явно не настроен на урегулирование кризиса. Наоборот, он стремится к продолжению боевых действий и их эскалации.