NYT: Прошедшие переговоры ознаменовали тактическую победу руководства России

Авторы материала утверждают, что в администрации Трампа усиливалось разочарование из-за отсутствия прогресса в вопросе мирного урегулирования. Несмотря на то что президент США в начале недели поддерживал идею переговоров, к четвергу он снизил ожидания, заявив, что без личной встречи с Владимиром Путиным значимых результатов не будет. По его словам, сначала планируются телефонные переговоры с российским лидером, а затем очная встреча, как только удастся организовать ее проведение, пишет NYT.