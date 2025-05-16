NYT: Прошедшие переговоры ознаменовали тактическую победу руководства России

Прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины ознаменовали тактическую победу российского руководства. Об этом в пятницу, 16 мая, пишет газета The New York Times.
В газете заявили, что переговоры изначально не сулили серьезных прорывов, что отмечал даже президент США Дональд Трамп, который первоначально поддерживал их проведение. Однако сам факт встречи стал тактическим успехом президента России Владимира Путина, поскольку стороны не достигли соглашения о прекращении огня, чего добивалась Украина при поддержке большинства западных союзников.
Авторы материала утверждают, что в администрации Трампа усиливалось разочарование из-за отсутствия прогресса в вопросе мирного урегулирования. Несмотря на то что президент США в начале недели поддерживал идею переговоров, к четвергу он снизил ожидания, заявив, что без личной встречи с Владимиром Путиным значимых результатов не будет. По его словам, сначала планируются телефонные переговоры с российским лидером, а затем очная встреча, как только удастся организовать ее проведение, пишет NYT.
Британская газета The Times в свою очередь сообщила, что консультации делегаций России и Украины прошли «лучше, чем ожидалось». Авторы материала отметили способность сторон вести прямой диалог без посредников.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о хорошем настрое представителей РФ после переговоров с украинской стороной.