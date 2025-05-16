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Депутат Бессараб назвала шуткой предложение о введении «демографической недели»

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отнеслась с иронией к предложению своего коллеги из партии «Новые люди» Георгия Арапова о введении в России «демографической недели». Она считает, что идея может негативно сказаться на российской экономике. По словам депутата, текущий производственный график в стране достаточно сбалансирован: каждому работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней, а также дополнительные праздничные выходные.

«Всё это очень похоже на забавную шутку. Вряд ли подобная инициатива положительно скажется на рождаемости, а вот для работодателей дополнительная неделя отпуска станет тяжким грузом. Ведь им нужно будет компенсировать этот отпуск, если, допустим, придется просить кого-нибудь из сотрудников отказаться от так называемой демографической недели. В результате повысится себестоимость конечной продукции, а значит, и цены», — сказала Бессараб в разговоре с «Ридусом».

Напомним, депутат Государственной думы Георгий Арапов предложил ввести новый вид ежегодного оплачиваемого отпуска — так называемую «демографическую неделю». По его мнению, эта инициатива может стать эффективным инструментом для повышения рождаемости: дополнительный отпуск позволит гражданам снизить стресс, восстановить эмоциональное состояние и, как результат, легче принять решение о создании семьи и рождении ребёнка.