Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский боится ликвидации, как только наметятся зримые очертания окончания СВО.
По словам парламентария, Зеленский, возможно, пребывает в неведении относительно того, что происходит на фронтах, как это было в последние дни войны с Гитлером. Однако, украинский лидер в отличие от немецкого фюрера, слишком держится за собственную жизнь, добавил политик.
Депутат отметил, что Зеленский не отходит далеко от британского спецназа, который его охраняет. Но, по его мнению, та же охрана может легко выступить и в качестве киллеров.
Политик считает, что главу киевского режима пустят в расход немедленно, как только наметятся зримые очертания окончания военного конфликта. Поэтому он изо всех сил и упирается перемирию.
Ранее отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что в урегулировании конфликта на Украине Владимир Зеленский не заинтересован, так как это ему будет стоить жизни.