В Госдуме раскрыли, когда ликвидируют Зеленского

По словам парламентария, Зеленский, возможно, пребывает в неведении относительно того, что происходит на фронтах, как это было в последние дни войны с Гитлером. Однако, украинский лидер в отличие от немецкого фюрера, слишком держится за собственную жизнь, добавил политик.