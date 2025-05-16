Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле 16 мая, они шли почти два часа.
Масштабный обмен пленными и «модальности» перемирия. Чем завершились переговоры РФ и Украины?
«Фидан провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили результаты прошедших в Стамбуле переговоров между российской и украинской делегациями», — сообщил источник.
По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. -0-