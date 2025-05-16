Копыркин осудил слова экс-спикера МО Армении о Великой Отечественной войне

Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил заявление бывшего официального представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне. Об этом дипломат заявил в письме, направленном министру обороны республики Сурену Папикяну.
«Широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления Арцруна Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны», — говорится в документе.
По словам Копыркина, слова Ованнисяна можно оценивать как попытку осквернить память героев Великой Отечественной войны, которые противостояли нацизму и спасли человечество от гитлеровских захватчиков.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила премьера Дании Метте Фредериксен за извращение роли Красной армии в освобождении острова Борнхольм от нацистов.