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Копыркин осудил слова экс-спикера МО Армении о Великой Отечественной войне

Посол РФ Сергей Копыркин назвал кощунством заявление Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил заявление бывшего официального представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне. Об этом дипломат заявил в письме, направленном министру обороны республики Сурену Папикяну.

«Широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления Арцруна Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны», — говорится в документе.

По словам Копыркина, слова Ованнисяна можно оценивать как попытку осквернить память героев Великой Отечественной войны, которые противостояли нацизму и спасли человечество от гитлеровских захватчиков.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила премьера Дании Метте Фредериксен за извращение роли Красной армии в освобождении острова Борнхольм от нацистов.