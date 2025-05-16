В Госдуме назвали возможную тему следующих переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что темой следующих переговоров с Украиной может стать понимание механики прекращения огня. Об этом он сообщил в пятницу, 16 мая, в эфире «Соловьев.Live».
Депутат считает, что подход к прекращению огня на переговорах будет выработан в ускоренном режиме и может быть сформирован в течение нескольких дней.
— Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон, — сообщил Леонид Слуцкий.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и длились менее двух часов. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили все возможные аспекты, включая вопрос прекращения огня, и пообещал раскрыть детали позднее.
Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что дальнейшие переговоры состоятся после того, как обе стороны детально изложат свои позиции по возможному прекращению огня.