Телеведущий Попов: Россия в Стамбуле предупредила Киев о потере шести регионов

«Мы знаем, что было утверждение, последовавшее от наших переговорщиков, о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов. Эта фраза внутри звучала, можем это подтвердить со ссылкой на наши достоверные источники, близкие к переговорному процессу», — приведены слова Попова на сайте медиахолдинга «Смотрим».