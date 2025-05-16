Захарова: жителей стран ЕС загоняют в цифровой информационный концлагерь

Захарова назвала цензуру, практикуемую в большинстве стран Европы, инструментом контроля. «Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима», — подчеркнула дипломат, добавив, что речь идет о грубом нарушении базового права европейцев знать больше, чем им позволяют власти.