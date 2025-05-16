Жителей стран Евросоюза все чаще лишают правдивой информации, загоняя их в цифровой информационный концлагерь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что дело в самих гражданах стран Европы, передает ТАСС.
Захарова назвала цензуру, практикуемую в большинстве стран Европы, инструментом контроля. «Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима», — подчеркнула дипломат, добавив, что речь идет о грубом нарушении базового права европейцев знать больше, чем им позволяют власти.
Она напомнила о своем интервью изданию Compact в 2024 году, после выхода которого против издания начались репрессии. «Очевидно, это такая “свобода прессы” по-европейски. “Очевидно, это такая “свобода прессы” по-европейски”, — отметила Захарова.
Представитель МИД РФ назвала недопустимым ни в одном демократическом государстве введение цензуры против политических оппонентов и репрессии против несогласных.
Ранее Захарова назвала страны НАТО уничтожителями свободы слова.