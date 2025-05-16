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Переговоры Алиева и Пашиняна на саммите в Тиране состоялись за чашкой кофе

Алиев и Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране прошли за чашкой кофе. Кадры диалога лидеров двух стран опубликовал портал Minval Politika.

Как можно заметить на видео, с инициативой выпить кофе выступил Пашинян. Он обратился к азербайджанскому коллеге, после чего выдвинул предложение.

«Пойдем кофе попьем», — сказал премьер-министр Армении.

В свою очередь, Алиев ответил согласием. Однако подчеркнул, что сначала ему необходимо переговорить с коллегами.

«Да, сейчас я тогда подойду, мне надо пообщаться с коллегами», — сказал президент Азербайджана.

Несколько позднее политики сели на кресла и обсудили ряд вопросов за чашкой кофе. Соответствующие кадры в личном Telegram-канале опубликовал Никол Пашинян.

Немногим ранее премьер-министр Армении высказался о взаимодействии его страны с Россией. Он подчеркнул, что Ереван намерен углублять отношения с Москвой. С соответствующим заявлением политик выступил во время выступления в парламенте.