Переговоры Алиева и Пашиняна на саммите в Тиране состоялись за чашкой кофе

Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране прошли за чашкой кофе. Кадры диалога лидеров двух стран опубликовал портал Minval Politika.
Как можно заметить на видео, с инициативой выпить кофе выступил Пашинян. Он обратился к азербайджанскому коллеге, после чего выдвинул предложение.
«Пойдем кофе попьем», — сказал премьер-министр Армении.
В свою очередь, Алиев ответил согласием. Однако подчеркнул, что сначала ему необходимо переговорить с коллегами.
«Да, сейчас я тогда подойду, мне надо пообщаться с коллегами», — сказал президент Азербайджана.
Несколько позднее политики сели на кресла и обсудили ряд вопросов за чашкой кофе. Соответствующие кадры в личном Telegram-канале опубликовал Никол Пашинян.
Немногим ранее премьер-министр Армении высказался о взаимодействии его страны с Россией. Он подчеркнул, что Ереван намерен углублять отношения с Москвой. С соответствующим заявлением политик выступил во время выступления в парламенте.