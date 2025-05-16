США начнут обсуждение вывода своих войск из стран Европы в 2025 году

По его словам, консультации по вопросу вывода американских войск из Европы начнутся после проведения июньского саммита НАТО в Гааге. При этом он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и США не намерены покидать альянс, сохраняя статус «великих союзников» для НАТО.
Отмечая важность диверсификации участия в оборонных закупках, Уитакер предостерег союзников от ограничений, инициируемых ЕС, относительно компаний из третьих стран. Он указал, что такие ограничения могут помешать «перевооружению Европы, увеличить расходы и замедлить развитие инноваций».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европы испугались вывода войск США без предупреждения. Европейские чиновники считают, что любой вывод американского военного контингента приведет к ослаблению Европы.