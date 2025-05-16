США начнут обсуждение вывода своих войск из стран Европы в 2025 году

По его словам, консультации по вопросу вывода американских войск из Европы начнутся после проведения июньского саммита НАТО в Гааге. При этом он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и США не намерены покидать альянс, сохраняя статус «великих союзников» для НАТО.