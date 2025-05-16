Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начнут обсуждение вывода своих войск из стран Европы в 2025 году

Консультации по вопросу вывода американских войск из Европы начнутся после проведения июньского саммита НАТО в Гааге.

Источник: Аргументы и факты

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер предостерег союзников и призвал ЕС не ограничивать участие компаний из государств, не входящих в объединение, в процессе европейских оборонных закупок. Об этом пишет Reuters.

По его словам, консультации по вопросу вывода американских войск из Европы начнутся после проведения июньского саммита НАТО в Гааге. При этом он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и США не намерены покидать альянс, сохраняя статус «великих союзников» для НАТО.

Отмечая важность диверсификации участия в оборонных закупках, Уитакер предостерег союзников от ограничений, инициируемых ЕС, относительно компаний из третьих стран. Он указал, что такие ограничения могут помешать «перевооружению Европы, увеличить расходы и замедлить развитие инноваций».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европы испугались вывода войск США без предупреждения. Европейские чиновники считают, что любой вывод американского военного контингента приведет к ослаблению Европы.