Мирошник: Переговоры с Украиной в Стамбуле не дали сорвать диалог РФ и США

Переговоры делегаций Москвы и Киева, прошедшие в Стамбуле 16 мая, не позволили сорвать диалог между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
«Этот этап не позволил и им (Украине — прим. ред.), и их европейским кураторам сорвать диалог США и РФ, обвиняя нас в срыве мирных переговоров», — написал дипломат в личном Telegram-канале.
Мирошник также подчеркнул, что договоренность о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», достигнутая в ходе переговоров, является значительным гуманитарным актом, ради которого сторонам стоило встретиться в Стамбуле.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Родиона Мирошника, что возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной является серьезным продвижением в вопросе урегулирования конфликта.