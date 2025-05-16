Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Переговоры с Украиной в Стамбуле не дали сорвать диалог РФ и США

Родион Мирошник заявил, что встреча в Стамбуле не позволила Украине и Европе обвинить Россию в срыве мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры делегаций Москвы и Киева, прошедшие в Стамбуле 16 мая, не позволили сорвать диалог между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«Этот этап не позволил и им (Украине — прим. ред.), и их европейским кураторам сорвать диалог США и РФ, обвиняя нас в срыве мирных переговоров», — написал дипломат в личном Telegram-канале.

Мирошник также подчеркнул, что договоренность о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», достигнутая в ходе переговоров, является значительным гуманитарным актом, ради которого сторонам стоило встретиться в Стамбуле.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Родиона Мирошника, что возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной является серьезным продвижением в вопросе урегулирования конфликта.