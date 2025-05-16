Мирошник: Переговоры с Украиной в Стамбуле не дали сорвать диалог РФ и США

Переговоры делегаций Москвы и Киева, прошедшие в Стамбуле 16 мая, не позволили сорвать диалог между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.