Голоса и власть — Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

«Никита Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — подчеркнул Мединский в эфире телеканала «Соловьев.Live».