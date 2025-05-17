Голоса и власть — Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

«Никита Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — подчеркнул Мединский в эфире телеканала «Соловьев.Live».
Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма.
«Причина — голоса, личная власть», — отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.
Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.
Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.
По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году.