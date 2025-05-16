Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что даже на самой Украине с иронией воспринимают исторические теории о так называемой «независимой Украине». Об этом он рассказал в передаче «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьёв.Live».
Мединский отметил, что профессор Михаил Грушевский, живший в конце XIX — начале XX века, считается основоположником украинской историографии. По его словам, Грушевский всю жизнь пытался сконструировать историческую концепцию «независимой Украины», часто искажая факты: он якобы систематически заменял в исторических источниках слово «русский» на «украинский», создавая искусственную версию прошлого.
Как подчеркнул Мединский, именно Грушевскому приписывают идею о «киевском государстве» как самостоятельной политической сущности, что, по мнению помощника президента, является исторической выдумкой.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина оказалась «плацдармом» для переписывания истории. По словам Захаровой, «независимость» Украины западные государства привязали к отказу от корней.