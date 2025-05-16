Посол России осудил заявления представителя военной академии Армении о ВОВ

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин охарактеризовал как «кощунственные» заявления начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о событиях Великой Отечественной войны. В эфире национального телевидения 9 мая Ованнисян утверждал, что нацистская Германия намеревалась сформировать «независимую, историческую Армению».
В День Победы Ованнисян отверг общепринятую в историографии точку зрения, согласно которой победа под Сталинградом остановила потенциальное вторжение Турции в Советскую Армению. Более того, он заявил, что в случае успешного продвижения вермахта на Кавказ Германия якобы планировала атаковать Турцию через Болгарию и Армению, что, по его словам, должно было привести к «воссозданию единой Армении». Ованнисян также назвал СССР и Германию «союзниками» на начальном этапе конфликта, подверг сомнению легитимность подписания акта о капитуляции маршалом Жуковым и принизил вклад Советского Союза в победу, акцентируя внимание на поставках по ленд-лизу. Позже государственный телеканал провел дискуссию с участием экспертов, критически настроенных в отношении России, где продолжились нападки на историческую роль СССР.
В официальном обращении к министру обороны Армении Сурену Папикяну Копыркин поздравил его с 80-летием Победы, отметив массовую поддержку юбилейных мероприятий в республике. Он отметил, что граждане всех возрастов собрались у памятников воинам, чтобы отдать дань памяти 600 тысячам армян, вставших на защиту Отечества, половина из которых пала на полях сражений. При этом, отметил дипломат, на фоне всенародного почитания праздника особое негодование вызвали лживые и циничные утверждения Ованнисяна, прозвучавшие в столь значимый день на главном телеканале и косвенно оправдывающие агрессию нацистов.
Дипломат подчеркнул, что особенно тревожным является факт, что подобные идеи озвучиваются действующим руководителем командно-штабного института военной академии Армении, носящего имя дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна — легендарного военачальника, чей вклад в разгром фашизма невозможно переоценить.