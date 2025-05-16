В День Победы Ованнисян отверг общепринятую в историографии точку зрения, согласно которой победа под Сталинградом остановила потенциальное вторжение Турции в Советскую Армению. Более того, он заявил, что в случае успешного продвижения вермахта на Кавказ Германия якобы планировала атаковать Турцию через Болгарию и Армению, что, по его словам, должно было привести к «воссозданию единой Армении». Ованнисян также назвал СССР и Германию «союзниками» на начальном этапе конфликта, подверг сомнению легитимность подписания акта о капитуляции маршалом Жуковым и принизил вклад Советского Союза в победу, акцентируя внимание на поставках по ленд-лизу. Позже государственный телеканал провел дискуссию с участием экспертов, критически настроенных в отношении России, где продолжились нападки на историческую роль СССР.