Пытавшийся арестовать Путина прокурор МУС отстранен из-за домогательств

Уйти в вынужденный административный отпуск пришлось прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану из-за расследования в отношении него дела по факту сексуальных домогательств. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск, в то время как расследование предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны, проводимое следователями ООН, близится к завершению», — отмечает источник.
Хану предъявили обвинения прошлой осенью. Было инициировано расследование. Правозащитники выступали за его отстранение и приостановку полномочий. Но Хан, отвергнув все обвинения, продолжил исполнять свои обязанности. Она также заявлял, что его пытаются дискредитировать.
Данный прокурор известен и еще несколькими громкими эпизодами своей биографии. Так, он выдавал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. За последнего вступились США, объявив против Хана санкции.
Ранее «МК» писал, что бывший депутат парламента Италии Вито Коменчини заявил, что решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда является отважным и дальновидным.