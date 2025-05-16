Пытавшийся арестовать Путина прокурор МУС отстранен из-за домогательств

Хану предъявили обвинения прошлой осенью. Было инициировано расследование. Правозащитники выступали за его отстранение и приостановку полномочий. Но Хан, отвергнув все обвинения, продолжил исполнять свои обязанности. Она также заявлял, что его пытаются дискредитировать.