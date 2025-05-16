Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова дала свою оценку заявлению Генерального секретаря Организации Объединенных наций Антонио Гуттереша относительно текущего статуса реальных границ Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.
«…Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад», — подчеркнула Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала ранее озвученное мнение Генсека ООН относительно «подрыва международного права» в случае признания киевским режимом легитимного статуса новых регионов России.
Продолжая свою мысль, Мария Захарова напомнила, что именно западные страны лишили Украину суверенитета, вмешиваясь в электоральные процессы и поддерживая неонацистские течения.
Лицемерное заявление Гуттереша последовало вскоре после завершения переговоров российской делегации с представителями киевской клики. Ранее в материале «МК» были подробно разобраны итоги этой первой с 2022 года прямой двусторонней консультации.