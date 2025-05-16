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Захарова напомнила Генсеку ООН, кто «подорвал международное право» на Украине

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова дала свою оценку заявлению Генерального секретаря Организации Объединенных наций Антонию Гуттереша относительно относительно текущего статуса реальных границ Украины.

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова дала свою оценку заявлению Генерального секретаря Организации Объединенных наций Антонио Гуттереша относительно текущего статуса реальных границ Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.

«…Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад», — подчеркнула Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала ранее озвученное мнение Генсека ООН относительно «подрыва международного права» в случае признания киевским режимом легитимного статуса новых регионов России.

Продолжая свою мысль, Мария Захарова напомнила, что именно западные страны лишили Украину суверенитета, вмешиваясь в электоральные процессы и поддерживая неонацистские течения.

Лицемерное заявление Гуттереша последовало вскоре после завершения переговоров российской делегации с представителями киевской клики. Ранее в материале «МК» были подробно разобраны итоги этой первой с 2022 года прямой двусторонней консультации.