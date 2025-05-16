На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может стать поворотным моментом для конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на L'AntiDiplomatico.
«Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но в случае проведения эта встреча станет поворотным моментом», — говорится в публикации.
Масштабный обмен пленными и «модальности» перемирия. Чем завершились переговоры РФ и Украины?
Издание также отметило, что договоренность об обмене пленными представляет собой ощутимый результат нового этапа диалога между Россией и Украиной.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, 15 мая, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта в Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. -0-