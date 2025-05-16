На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле

В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, 15 мая, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.