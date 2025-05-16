«Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима. И речь уже о грубом нарушении базового права европейцев знать больше, чем им позволяют власти», — написала Захарова, отвечая на вопрос иностранного журналиста.