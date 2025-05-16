Захарова указала на преследования журналистов некоторых изданий.
Жители стран Евросоюза оказываются загнанными в информационный концлагерь из-за ужесточений цензуры и различных ограничений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответе на запрос шеф-редактора итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди.
«Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима. И речь уже о грубом нарушении базового права европейцев знать больше, чем им позволяют власти», — написала Захарова, отвечая на вопрос иностранного журналиста.
В качестве примера она привела ситуацию с немецким изданием Compact, против которого начались репрессии после публикации интервью с российским дипломатом и материалов, выходящих за пределы официально одобренной повестки. Также Захарова отметила, что в Италии ситуация со свободой слова «последовательно деградирует», приводя случаи давления на журналистов и общественных деятелей, критикующих действия властей, включая представителей издания International Reporters.
Ранее Мария Захарова уже обращала внимание на сложную ситуацию со свободой слова и безопасностью журналистов, в том числе российских, отмечая репрессивные меры и ограничения со стороны иностранных государств. В частности, она указывала на случаи давления на представителей СМИ и введение санкций против российских журналистов, а также напоминала о гибели корреспондентов при выполнении профессиональных обязанностей.