Глава РФПИ Дмитриев: хороший диалог РФ и Украины был бы невозможен без Трампа

В Стамбуле завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры, изначально запланированные на 15 мая, были перенесены на следующий день по причине позднего прибытия украинской делегации. Встреча прошла в закрытом режиме и продлилась почти два часа. Стороны выразили удовлетворение итогами первого этапа диалога и договорились продолжить контакты после обмена мнениями по вопросу прекращения огня. Подробнее о результатах встречи — в материале URA.RU.