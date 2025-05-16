Политолог Блохин указал на транзитный характер переговоров России и Украины

По его мнению, участники процесса не ставили перед собой задачу реализовать «прорывные планы» в силу того, что до старта диалога ситуация на политической арене была непростая. «Украина себя вела в откровенно нагловато-хамоватом стиле. Поэтому изначально никаких прорывов, я думаю, и не планировалось», — подчеркнул собеседник информационного агентства.