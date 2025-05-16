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Писториус: Европа должна быть готова к перемирию между Россией и Украиной

Министр обороны также отметил, что встреча России и Украины в Стамбуле 16 мая в целом не имела успеха.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, по данным издания Tagesschau, призвал европейские страны заранее подготовиться к возможному прекращению огня между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что Европе следует начать прорабатывать варианты диалога уже сейчас, чтобы быть готовой к такому развитию событий.

Писториус также прокомментировал переговоры в Стамбуле 16 мая, отметив их низкую результативность. По его мнению, важно рассматривать ситуацию в более широкой перспективе и учитывать различные сценарии.

Напомним, первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана и завершились в Стамбуле в 15:20 по московскому времени. Они продлились чуть меньше двух часов.

Ранее турецкий министр сообщил, что Киев и Москва достигли принципиального соглашения о новой встрече.