В США сделали ироничное заявление по переговорам в Стамбуле

Он также отметил, что между сторонами были достигнуты договоренности обмена военнопленными в формате «1000 на 1000». Вскоре Москва и Киев представят свои планы и условия по прекращению огня. Со стороны Незалежной поступило предложение о встрече Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российская делегация приняла эту информацию к сведению.