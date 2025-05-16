Российская и украинская стороны в ходе продолжительных переговоров в Стамбуле 16 мая сумели достичь своих целей. А вот Соединенные Штаты остались ни с чем, поделился мнением отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.
«Обе стороны добились того, чего хотели, за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, которая не получила того, чего хотела», — отметил он.
Дэвис также признал, что позиция России по требованиям и условиям окончания конфликта является твердой. Она включает денацификацию, демилитаризацию и отказ Украины от членства в НАТО. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
Прямые переговоры России и Украины при посредничестве Турции состоялись 16 мая в Стамбуле. Они длились порядка двух часов. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, он остался удовлетворенным от итогов встречи.
Он также отметил, что между сторонами были достигнуты договоренности обмена военнопленными в формате «1000 на 1000». Вскоре Москва и Киев представят свои планы и условия по прекращению огня. Со стороны Незалежной поступило предложение о встрече Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российская делегация приняла эту информацию к сведению.
Ранее «МК» писал, что западные СМИ массово написали о победе Путина на переговорах в Стамбуле.