Мединский напомнил о причинах передачи Крыма Украине Хрущевым в 1954 году

Он добавил, что Никита Хрущев нуждался в голосах, особенно, подчеркнул политик, от «украинских начальников». Советскому деятелю могли посодействовать в Центральном комитете КПСС. Однако в передаче Крыма был заинтересован не только Никита Хрущев, но и «группа лиц», отметил помощник российского лидера.