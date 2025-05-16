Мединский напомнил о причинах передачи Крыма Украине Хрущевым в 1954 году

Бывший глава правительства СССР Никита Хрущев в 1954 году передал полуостров Крым украинским властям. Тогда Переяславской раде исполнилось 300 лет. Юбилей стал поводом для передачи Крыма, напомнил помощник президента России Владимир Мединский в эфире «Соловьев.Live».
Он добавил, что Никита Хрущев нуждался в голосах, особенно, подчеркнул политик, от «украинских начальников». Советскому деятелю могли посодействовать в Центральном комитете КПСС. Однако в передаче Крыма был заинтересован не только Никита Хрущев, но и «группа лиц», отметил помощник российского лидера.
«Всё это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — всё галиматья. Причина — голоса, личная власть», — заключил Владимир Мединский.
Он, кроме того, сообщил об итогах прошедших в Турции переговоров между Украиной и Россией. По словам Владимира Мединского, делегация РФ удовлетворена результатом встречи.