«Увлеченно душат сами себя»: Пушков оценил санкционную политику Евросоюза

«…Как мы видим, это не означает, что европейцы готовы отказаться от такой политики. Пока же они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти… Франция и Британия, когда-то входившие в число пяти первых экономик мира, теперь, по данным МВФ, находятся на 9-ом и 10-ом местах, пропустив вперед Индию, Россию, Бразилию и Индонезию, не говоря уже о Китае», — обратил внимание Алексей Пушков.