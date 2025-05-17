«Увлеченно душат сами себя»: Пушков оценил санкционную политику Евросоюза

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал перспективы продолжения попыток лидеров стран Европы оказать давление на Россию с помощью экономических рестрикций. Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
«…Как мы видим, это не означает, что европейцы готовы отказаться от такой политики. Пока же они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти… Франция и Британия, когда-то входившие в число пяти первых экономик мира, теперь, по данным МВФ, находятся на 9-ом и 10-ом местах, пропустив вперед Индию, Россию, Бразилию и Индонезию, не говоря уже о Китае», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после заявления профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который назвал «глупостью» надежду западных стран «измотать» РФ продолжением украинского кризиса и санкционного давления.
Алексей Пушков отметил, что в течение последних лет ранее передовые экономики Европы практически перестали расти в то время, как их государственный долг исчисляется в триллионах.
С мнением российского сенатора согласны и другие аналитики. Ранее в эксклюзивной беседе с «МК» политолог Сергей Марков объяснил, почему переговоры в Стамбуле «сорвали план» ведущих европейских функционеров.