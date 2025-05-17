URA.RU получило эксклюзивные комментарии политологов по итогам переговоров в Турции: подробности

«Вопрос Крыма и этих новых территорий — уже настолько закрыт, что если мы пойдем в этом вопросе на уступки, то это будет по сути наша капитуляция», — заявил Блохин. Его комментарий стал реакцией на слова помощника президента РФ Владимира Мединского, который ранее сообщил о готовности рассматривать отдельные компромиссы в рамках возможных переговоров между Россией и Украиной.