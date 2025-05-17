Новости СВО. Освобождено Вольное Поле, ВСУ отступают к Константиновке, первые решения России и Украины в Стамбуле, 17 мая

Киев не успокаивается и продолжает терять людей в авантюре у курского приграничья. Очередные диверсионные и пехотные группы пытаются прорваться к Тёткино и Заре. Есть мнение, что в скором времени ВСУ будут наступать с тяжёлой техникой, но ВС РФ готовы к такому раскладу событий.