Население европейских стран плотно закрыли в цифровой информационный концлагерь, обложив цензурой местные СМИ, которые хоть как-то пытались донести альтернативную и правдивую точку зрения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере, где пространство свободы сужается до тезисов, утверждаемых не в редакциях, а в высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и Рима. И речь уже о грубом нарушении базового права европейцев знать больше, чем им позволяют власти», — отметила дипломат.
Так Захарова ответила на вопрос шеф-редактора итальянского издания International Reporters Андреа Лучиди. Он поинтересовался ее мнением на счет запретов на российских спикеров в евроСМИ. И напомнил, что однажды популярный в Италии телеканал Byoblu провел интервью с журналистом Владимиром Соловьевым. Дошло до того, что вице-президент Европарламента Пина Пичерно разразился обвинениями в адрес редакции, что та якобы нарушила санкционный режим.
Захарова вспомнила и свой личный пример, когда год назад немецкое издание Compact взяло у нее интервью и опубликовало. Против СМИ начались гонения. Дипломат назвала такой подход свободой прессы по-европейски. И отметила, что любое инакомыслие в Европе оперативно зачищается. А Россия для этой цели — самый удобный повод, резюмировала представитель МИД РФ.
Ранее «МК» писал, что отсутствие определения ответственности Урсулы фон дер Ляйен в решении суда ЕС по поводу нарушений при закупках вакцин в 2020 и 2021 годах против коронавирусной инфекции, как считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, является «новой страницей в есовско-натовском кривосудии».