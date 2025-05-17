Мантуров и Кириенко организуют празднование 80-летия Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который станет заместителем председателя оргкомитета, представил развёрнутую программу подготовки к юбилею. В своем выступлении он акцентировал внимание на исторической связи между 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и образованием самого западного региона России.
«Эти два события неразрывно связаны между собой, ведь именно благодаря Победе появилась на карте Калининградская область», — отметил губернатор.
Программа празднования включает несколько основных направлений. Идеологическая составляющая будет направлена на укрепление образа региона как неотъемлемой части России через продвижение его символов и традиций. В культурной сфере планируется проведение масштабных мероприятий, включая фестивали федерального уровня, среди которых особое место займут российско-китайские молодёжные игры. Инфраструктурные проекты предусматривают как реконструкцию существующих, так и строительство новых объектов.
Особый интерес представляет инициатива по созданию в каждом муниципальном образовании региона тематических общественных пространств, посвящённых другим субъектам Российской Федерации. По словам Беспрозванных, эта идея уже получила поддержку коллег-губернаторов по всей стране.
«Наша цель — сделать так, чтобы каждый житель России ощутил: Калининград находится в сердце каждого», — пояснил глава региона.
Сергей Кириенко в своём выступлении предложил сосредоточиться на нескольких знаковых проектах, которые смогут стать объединяющими для всей страны. Денис Мантуров со своей стороны поручил в кратчайшие сроки подготовить детальный план мероприятий с указанием объемов и источников финансирования.
«Пусть таких якорных мероприятий будет немного, но они должны быть по-настоящему масштабными и узнаваемыми», — призвал Кириенко.
В состав оргкомитета, который будет окончательно сформирован к июню, войдут около 30 представителей федеральных и региональных органов власти, а также руководители крупных компаний и учреждений культуры. Ожидается, что вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социально-экономическое развитие региона, также примет активное участие в подготовке юбилейных мероприятий.
Особое значение придаётся федеральному статусу предстоящего празднования, который был утверждён указом президента Владимира Путина. Это подчёркивает не только историческую важность даты, но и стратегическое значение Калининградской области как неотъемлемой части России, несмотря на её географическую обособленность. Как отметили участники совещания, юбилей станет важным этапом в укреплении общероссийской идентичности и продемонстрирует единство страны.
Ровно неделю назад вся Россия праздновала один из главных для страны праздников — 9 Мая. В этом году торжество приобрело особый размах по случаю 80-летия Великой Победы. По традиции, сердцем празднования стала Красная площадь Москвы. Как проходил главный парад в стране, можно узнать в фоторепортаже Life.ru.