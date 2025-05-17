Мантуров и Кириенко организуют празднование 80-летия Калининградской области

Ровно неделю назад вся Россия праздновала один из главных для страны праздников — 9 Мая. В этом году торжество приобрело особый размах по случаю 80-летия Великой Победы. По традиции, сердцем празднования стала Красная площадь Москвы. Как проходил главный парад в стране, можно узнать в фоторепортаже Life.ru.