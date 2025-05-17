Макрон: Франция обсудит с США санкции против РФ в случае отказа от перемирия

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает информации об ответах России на выдвинутые украинской стороной в Стамбуле требования о перемирии, чтобы в случае отказа Москвы обсудить с США введение новых санкций против РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Российская сторона пообещала дать украинской стороне ответы по итогам обсуждений, состоявшихся сегодня. Сейчас нужно запастись терпением, но затем, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, нам потребуется реагировать и ужесточить санкции. Сейчас ведется работа между европейцами и США, но пока слишком рано углубляться в детали», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшегося в албанской Тиране саммита Европейского политического сообщества.
Глава государства не упомянул достигнутые договоренности об обмене пленными и прочие аспекты состоявшихся переговоров, заявив лишь, что «на сегодняшний день единственным конкретным предложением остается предложение о безусловном прекращении огня». Он пообещал, что, как только узнает ответ российской стороны, вместе с Зеленским и лидерами Великобритании, Польши и ФРГ созвонится с президентом США Дональдом Трампом. -0-