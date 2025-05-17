Макрон: Франция обсудит с США санкции против РФ в случае отказа от перемирия

«Российская сторона пообещала дать украинской стороне ответы по итогам обсуждений, состоявшихся сегодня. Сейчас нужно запастись терпением, но затем, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, нам потребуется реагировать и ужесточить санкции. Сейчас ведется работа между европейцами и США, но пока слишком рано углубляться в детали», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшегося в албанской Тиране саммита Европейского политического сообщества.