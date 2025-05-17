Посольство РФ в Лондоне: заявление Стармера о переговорах вызывает недоумение

«Они встречаются для переговоров в первый раз за три с лишним года, и это — хоть и маленький, но все-таки первый позитивный сигнал Наши усилия привели к небольшому, но, тем не менее, дипломатическому успеху», — сказал Мерц на саммите в Тиране.