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Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон

ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: AP 2024

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле — ред.) и попытаться продвинуться вперед», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании, трансляцию вел Елисейский дворец в Х.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.

Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными — 1000 на 1000 — с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.