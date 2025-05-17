Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры России и Украины в Стамбуле хорошими

Переговоры, первоначально запланированные на 15 мая, состоялись 16 мая при участии 11 представителей российской делегации во главе с Владимиром Мединским и 12 представителей украинской стороны под руководством министра обороны Рустама Умерова. Встреча продолжалась около двух часов, по итогам которой Мединский выразил удовлетворённость результатами и отметил готовность России к продолжению диалога.