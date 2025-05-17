В Конгрессе США признали приостановку киберопераций против России

США остановило все свои кибероперации по приказу министра обороны Пита Хегсета.
Киберкомандование США действительно приостанавливало свои операции против России на один день в рамках переговоров между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон.
«Я вникал во все это. Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — передает слова Бэкона издание Politico. Ранее в феврале был опубликован материал, в котором говорилось, что операции остановили по приказу министра обороны Пита Хегсета. Это вызвало широкий резонанс среди американских и европейских политиков. Тогда Пентагон официально опроверг эти сведения, однако спустя три месяца информация о временной паузе подтвердилась.
Член подкомитета Юджин Виндман выразил возмущение тем, что Пентагон ранее отрицал сам факт приостановки операций: из слов Бэкона следует, что опровержение со стороны министерства было «откровенной ложью». Виндман подчеркнул, что «это не то, чего заслуживает американский народ» и пообещал обсудить ситуацию лично с министром обороны Питом Хегсетом.