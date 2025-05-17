В Конгрессе США признали приостановку киберопераций против России

«Я вникал во все это. Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — передает слова Бэкона издание Politico. Ранее в феврале был опубликован материал, в котором говорилось, что операции остановили по приказу министра обороны Пита Хегсета. Это вызвало широкий резонанс среди американских и европейских политиков. Тогда Пентагон официально опроверг эти сведения, однако спустя три месяца информация о временной паузе подтвердилась.