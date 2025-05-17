Орбан призвал ЕС поднять дипломатический занавес перед Путиным

Орбан уже не раз призывал европейских лидеров к здравому смыслу и возобновить диалог в Путиным. Он предупреждал коллег по ЕС, что европейцы могут просто оказаться за бортом переговоров по украинскому кризису, и все будут решать только Россия и США.