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Орбан призвал ЕС поднять дипломатический занавес перед Путиным

Вслед за Соединенными Штатами диалог с президентом России Владимиром Путиным должны возобновить и лидера европейских стран.

Вслед за Соединенными Штатами диалог с президентом России Владимиром Путиным должны возобновить и лидера европейских стран. Иначе урегулирование в украинском конфликте и достижение общеевропейского мира будет невозможно, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — отметил политик.

Орбан уже не раз призывал европейских лидеров к здравому смыслу и возобновить диалог в Путиным. Он предупреждал коллег по ЕС, что европейцы могут просто оказаться за бортом переговоров по украинскому кризису, и все будут решать только Россия и США.

Венгерский премьер с первых дней украинского конфликта выступал за мирное урегулирование. А когда администрация президента США Дональда Трампа развернулась в сторону РФ и мирных переговоров, Орбан поддержал эти инициативы. Также он призвал европейские страны к недопущению обострений в зоне СВО и эскалаций.

Ранее «МК» писал, что представители европейской власти выражают озабоченность в связи с потенциальным альянсом между венгерским премьером Виктором Орбаном, главой правительства Словакии Робертом Фицо и лидером румынской националистической партии AUR Джордже Симионом. Целью этого объединения может стать блокирование европейской поддержки Украины.