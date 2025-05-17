Забастовка машинистов поездов в США оставила около 350 000 пассажиров без транспорта

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рано утром в пятницу, 16 мая, машинисты поездов New Jersey Transit объявили забастовку, остановив движение и вынудив сотни тысяч людей искать альтернативу — автобусы, такси, машины и паромы. Многие вышли заранее, чтобы избежать сбоев, но некоторые ждали поезда, не зная о забастовке. Об этом пишет агентство Associated Press.