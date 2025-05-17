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Забастовка машинистов поездов в США оставила около 350 000 пассажиров без транспорта

Серьезных пробок удалось избежать, так как по пятницам трафик обычно ниже. Тем не менее, пассажиры столкнулись с путаницей и дополнительными расходами.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рано утром в пятницу, 16 мая, машинисты поездов New Jersey Transit объявили забастовку, остановив движение и вынудив сотни тысяч людей искать альтернативу — автобусы, такси, машины и паромы. Многие вышли заранее, чтобы избежать сбоев, но некоторые ждали поезда, не зная о забастовке. Об этом пишет агентство Associated Press.

Серьезных пробок удалось избежать, так как по пятницам трафик обычно ниже. Тем не менее, пассажиры столкнулись с путаницей и дополнительными расходами.

Система важна как для жителей Нью-Джерси, так и для жителей Нью-Йорка, добирающихся, например, до аэропорта Ньюарк или на мероприятия в Медоулендс. -0-