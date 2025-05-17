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По протестующим в Триполи открыли огонь

К штаб-квартире главы ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) пришли тысячи человек, передает агентство LANA. Они требуют отставки ПНЕ. Лояльные правительству войска открыли огонь по протестующим.

Источник: AP 2024

Arabi 21 и другие местные СМИ сообщили, что в отставку подали четыре министра и три замминистра. Правительства национального единства назвало сообщения ложными.

Как передает LANA, в результате стрельбы по протестующим погиб как минимум один человек. Еще несколько получили ранения.

Обстановка в Ливии обострилась после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии. В столице страны Триполи начались бои между войсками правительства национального единства и правительства национального согласия.