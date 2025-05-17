Захарова обвинила Запад в подрыве мира и территориальной целостности Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад своими действиями подорвал мир на Украине и ее территориальную целостность, нарушая международное право.
По словам Захаровой, Запад вмешивался во внутренние дела Украины, влиял на выборы, подкупал чиновников, стимулировал национализм, нарушал права человека, милитаризировал страну и не выполнял решения Совбеза ООН.
Таким образом, Захарова прокомментировала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что невозможность достичь мирного урегулирования с учетом территориальной целостности Украины «подрывает мировой порядок».
— Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — всё наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине, — объяснила Захарова в своем Telegram-канале.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и длились менее двух часов. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили все возможные аспекты, включая вопрос прекращения огня, и пообещал раскрыть детали позднее.